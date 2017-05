Auch bei der „Hockenheim Historic – In Memory of Jim Clark“ hatte ich Gelegenheit, zu fotografieren. Im Mittelpunkt stand dabei wieder Kampf der Zwerge, dessen Fotos wir auf 1300ccm.de veröffentlicht haben.

Zudem haben wir weitere 126 Bilder von den anderen Rennserien und der Stimmung in Hockenheim im Rückblick: „Hockenheim Historic – In Memory of Jim Clark“ veröffentlicht.