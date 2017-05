Zusammenstoß im Tourenwagen-Rennen (Saloon car) beim Oldtimer Festival “Le Mans Story” am 04.09.2005 auf dem Circuit Bugatti in Le Mans. Der Fahrer des Alpine sah eine Lücke, die keine war, und rammte den BMW. Leider wurde dabei eine Felge des Wettbewerbers beschädigt. Der Pilot des BMW mußte genau eine Runde später an der gleichen Stelle das Rennen mit einem platten rechten Hinterreifen beenden.